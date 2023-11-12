Коваленко переможним суперголом шокував Наполі – відео взяття воріт і огляд матчу
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко ефектним ударом приніс перемогу своїй команді над чинним чемпіоном. Дивіться відео гола Коваленка і огляд матчу Наполі – Емполі (0:1).
Матч між Наполі та Емполі йшов до нульової нічиєї, але Коваленко на 90+1 змінив ситуацію на користь гостей.
Шедевральний гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі
Ебуехі прорвався правим флангом до штрафного та віддав трошки назад на Віктора. Українець ударом в дотик від дальньої стійки не залишив шансів Голліні, який не зміг дотягнутись до м'яча.
Цей гол став переможним – Емполі на виїзді втримав перемогу над Наполі, свою третю в поточному сезоні. Коваленко загалом зіграв за Емполі в 4 матчах цього сезону, а цей гол став першою результативною дією.