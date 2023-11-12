Матч між Наполі та Емполі йшов до нульової нічиєї, але Коваленко на 90+1 змінив ситуацію на користь гостей.

Шедевральний гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі

Ебуехі прорвався правим флангом до штрафного та віддав трошки назад на Віктора. Українець ударом в дотик від дальньої стійки не залишив шансів Голліні, який не зміг дотягнутись до м'яча.

Цей гол став переможним – Емполі на виїзді втримав перемогу над Наполі, свою третю в поточному сезоні. Коваленко загалом зіграв за Емполі в 4 матчах цього сезону, а цей гол став першою результативною дією.