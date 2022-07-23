У полузащитника Аталанты Виктора Коваленко есть немного вариантов продолжения карьеры.

Коваленко хотел бы остаться в специи, поскольку ему нравится позиция, на которой его использовали в команде, сообщает Cittadellaspezia. Клуб тоже хотел бы оставить украинца.

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Проблема состоит в желании Аталанты продать Коваленко. Правда, из-за отсутствия предложений по полузащитнику бергамаски могут согласиться отпустить его в Специю на правах аренды с правом выкупа. Коваленко же, в свою очередь, готов пойти на уменьшение зарплаты.

В прошлой кампании Коваленко сыграл за Специю 27 матчей, забил 1 гол и 4 раза ассистировал партнерам. Его соглашение с Аталантой рассчитано еще на 3 года.

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