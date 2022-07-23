Коваленко хотів би залишитись у Спеції, оскільки йому подобається позиція, на якій його використовували у команді, повідомляє Cittadellaspezia. Клуб також хотів би залишити українця.

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Проблема полягає в бажанні Аталанти продати Коваленка. Щоправда, через відсутність пропозицій щодо півзахисника бергамаски можуть погодитись відпустити його в Спецію на правах оренди з правом викупу. Коваленко ж, своєю чергою, готовий піти на зменшення зарплатні.

У минулій кампанії Коваленко зіграв за Спецію 27 матчів, забив 1 гол і 4 рази асистував партнерам. Його угода з Аталантою розрахована ще на 3 роки.

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