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Коваленко пропустил тренировку Шахтера – полузащитник может не сыграть в матче за Суперкубок

19:40 24 Читати українською
Коваленко пропустил тренировку Шахтера – полузащитник может не сыграть в матче за Суперкубок
Виктор Коваленко / ФК Шахтар

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко пропустил утреннюю тренировку команды.

Виктор Коваленко отсутствовал на тренировке Шахтера, сообщает Футбол NEWS.

"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

Отмечается, что полузащитник пропустил тренировку из-за неназванных проблем со здоровьем. Добавим, что среди травмированных продолжают находиться Андрей Тотовицкий, Максим Малышев и Майкон.

Напомним, матч с Динамо за Суперкубок Украины состоится 28 июля.

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Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Суперкубок Украины
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