"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

Технологическая революция становится все ближе к украинскому футболу.

"Завтра будет решение по поводу VAR в Украине. Если говорить в целом, то где-то 80 на 20 – VAR должен быть. Но это не панацея от всех болезней. Впрочем, то, что он будет в украинском футболе – это показатель европейского пути.

Лучі: Зараз УАФ готує обладнання для впровадження VAR

Вполне вероятно, что завтра будет решение по системе VAR. Если она готова – то может работать уже на матче за Суперкубок. Если нет – чуть позже", – сказал Цыганык эфире программы ЦиганикLIVE.

Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим протистонням между Шахтером и Динамо.