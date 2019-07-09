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"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

21:10 40 Читати українською
"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык
Динамо – Шахтер / Фото УАФ

Технологическая революция становится все ближе к украинскому футболу.

"Завтра будет решение по поводу VAR в Украине. Если говорить в целом, то где-то 80 на 20 – VAR должен быть. Но это не панацея от всех болезней. Впрочем, то, что он будет в украинском футболе – это показатель европейского пути.

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Вполне вероятно, что завтра будет решение по системе VAR. Если она готова – то может работать уже на матче за Суперкубок. Если нет – чуть позже", – сказал Цыганык эфире программы ЦиганикLIVE.

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Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим протистонням между Шахтером и Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Суперкубок Украины Видеоассистент арбитра (VAR) Шахтер Шахтер
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