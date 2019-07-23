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Коваленко пропустив тренування Шахтаря – півзахисник може не зіграти у матчі за Суперкубок

19:40 194 Читать на русском
Коваленко пропустив тренування Шахтаря – півзахисник може не зіграти у матчі за Суперкубок
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко пропустив ранкове тренування команди.

Віктор Коваленко був відсутнім на тренуванні Шахтаря, повідомляє Футбол NEWS.

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Зазначається, що півзахисник пропустив тренування через неназвані проблеми зі здоров'ям. Додамо, що серед травмованих продовжують перебувати Андрій Тотовицький, Максим Малишев та Майкон.

Нагадаємо, матч з Динамо за Суперкубок України відбудеться 28 липня.

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