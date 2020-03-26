Коваленко может заменить Пасторе в Роме

Клуб из столицы Италии заинтересовался еще одним игроком донецкого Шахтера.

Рома рассматривает вариант с подписанием хавбека сборной Украины Виктора Коваленко, информирует Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Фонсека запланировал "ограбление" Шахтера – два лидера "горняков" могут оказаться в Роме

"Джалоросси" планируют продать аргентинца Хавьера Пасторе, а на его место подписать воспитанника "горняков". 30 июня у Коваленко заканчивается контракт с Шахтером.

По информации источника, главный тренер "волков" Паулу Фонсека сразу после своего прихода в клуб рекомендовал руководству обратить внимание на украинского хавбека, с которым португалец работал в Шахтере. В текущем сезоне Коваленко сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

Напомним, ранее стало известно об интересе Ромы к Исмаили, Маркосу Антонио и Михаилу Мудрику.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента