Коваленко может заменить Пасторе в Роме

Клуб из столицы Италии заинтересовался еще одним игроком донецкого Шахтера.
Рома рассматривает вариант с подписанием хавбека сборной Украины Виктора Коваленко, информирует Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Фонсека запланировал "ограбление" Шахтера – два лидера "горняков" могут оказаться в Роме
"Джалоросси" планируют продать аргентинца Хавьера Пасторе, а на его место подписать воспитанника "горняков". 30 июня у Коваленко заканчивается контракт с Шахтером.
По информации источника, главный тренер "волков" Паулу Фонсека сразу после своего прихода в клуб рекомендовал руководству обратить внимание на украинского хавбека, с которым португалец работал в Шахтере. В текущем сезоне Коваленко сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.
Напомним, ранее стало известно об интересе Ромы к Исмаили, Маркосу Антонио и Михаилу Мудрику.
Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента