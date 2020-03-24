Фонсека запланировал "ограбление" Шахтера – два лидера "горняков" могут оказаться в Роме

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека планирует усилить римскую команду сразу двумя игроками Шахтера.

Фонсека хочет видеть в составе Ромы двух исполнителей из Шахтера – Исмаили и Маркоса Антонио, сообщают итальянские СМИ.

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Исмаили стал приоритетным вариантом римского клуба в усилении левого фланга защиты, информирует Siamolaroma.it со ссылкой на газету Il Messaggero.

Кроме этого, Фонсека стремится снова поработать с Маркосом Антонио. Специалист считает бразильца тем хавбеком, который способен отлично контролировать мяч, помогать в организации атак, а также обладает хорошим видением поля, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что Рома также интересуется талантом Шахтера Михаилом Мудрыком – соответствующую информацию несколько дней назад распространили итальянские СМИ.

К слову, Исмаили провел 30 поединков в текущем сезоне за Шахтер, записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов. Маркос Антонио же принял участие в 20 матчах сезона, отличившись 2 голами и результативной передачей.

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