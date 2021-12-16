Кубок Італії, 1/16 фіналу

Спеція – Лечче – 0:2

Голи: Лістовскі, 43, Калабрезі, 55

Тьягу Мотта, вочевидь, вирішив у Кубку дати шанс гравцям, яким бракує ігрової практики в Серії А. Практично всі лідери Спеції, серед яких і Віктор Коваленко, залишилися в запасі. Такі експерименти дорого коштували "орлятам", у яких лише одна перемога в останніх десяти матчах.

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Лечче покарав суперника за таку зухвалість, а заодно підтвердив, що не дарма йде серед лідерів Серії В. В 1/8 фіналу Кубка Італії на нас чекає "вовче" дербі – Лечче зіграє з Ромою.