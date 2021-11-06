Українець традиційно з'явився у стартовому складі "орлят" і на початку другого тайму довів, що Тьягу Мотта не дарма йому довіряє.

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Коваленко відзначився результативною передачею на Якопо Салу. Щоправда, у гольовому моменті італієць зробив усе сам. Захисник отримав пас і з-за меж штрафного розкішним ударом поцілив у ближню дев'ятку, відкривши рахунок.

Додамо, що для Віктора Коваленка це другий асист за Спецію у шести матчах Серії А. Також у активі 25-річного українця один забитий м'яч.

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