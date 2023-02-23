Специя определилась со специалистом, который попытается удержать команду в Серии А.

Новым главным тренером стал Леонардо Семпличи, сообщает официальный сайт "орлов". Контракт рассчитан до конца сезона, но будет автоматически продлен до лета 2025 года, если Специя сохранит прописку в элите.

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Неделю назад руководство клуба уволило Луку Готти. Специя набрала всего очко в последних 5 турах Серии А и вплотную приблизилась к зоне вылета. Команда Виктора Коваленко пока остается 17-й, но отрыв от Вероны составляет всего 2 пункта.

Семпличи полтора года сидел без работы после увольнения из Кальяри в сентябре 2021-го. Новый тренер Специи дебютирует 26 февраля гостевым матчем против Удинезе.

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