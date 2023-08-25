Виктор Коваленко в ближайшее время станет игроком Эмполи. На футболиста претендовал французский Нант.

Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко уже в ближайшее время станет игроком Эмполи – футболист подпишет арендное соглашение на год с правом полноценного перехода.

Коваленко останется в Италии – украинец нашел новый клуб

Как сообщает ТаТоТаке, Эмполе в гонке на Коваленко опередил клуб Лиги 1 – украинцем предметно интересовался французский Нант, но Виктор решил остаться в Италии.

Напомним, питомец Шахтера перешел в Аталанту зимой 2020 года. За первую команду "бергамасков" он провел всего один матч, после чего дважды на правах аренды переходил в Специю.

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