"Специя получила нового тренера, Лука Готти. И тот хочет видеть Виктора Коваленко в своей команде на следующий сезон. Но главное слово остается за Аталантой. Коваленко – один из тех игроков, с которым Аталанта не прочь расстаться.

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Специя хочет арендовать, Аталанта хочет максимальную сумму денег за трансфер Коваленко. У Специи есть конкурент из Англии. Насколько я понимаю, речь идет о клубе из Чемпионшипа, но способен заплатить средства Аталанте", – рассказал комментатор Виктор Вацко в авторской программе Вацко On Air.

Напомним, Коваленко принадлежит Аталанте, однако прошлый сезон провел в Специи, где сыграл в 27 матчах, отличившись голом и 4 ассистами.

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