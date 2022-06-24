"Шахтеру, скорее всего, придется играть без легионеров. Какой состав будет у команды? Насколько мне известно, сейчас "горняки" пытаются контактировать с разными украинскими футболистами, особенно перспективными.

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К примеру, Шахтер интересовался, можно ли приобрести у Руха полузащитников Марка Сапугу и Алексея Сыча, двух очень талантливых футболистов. Однако ту цену, которую объявил Рух, Шахтер не готов платить. И вообще тратить сейчас серьезные деньги "горняки" не собираются.

Я думаю, что будет возвращение Сикана из аренды. Вполне возможен переезд Коваленко. Он воспитанник клуба, а это очень важно. Это футболист опытный. Ну и планируют возвращать Зубкова.

Сикан, Вьюнник, Зубков (а там есть опция, по которой Шахтер за определенную сумму денег может его вернуть), Пихаленок могут вернуться в Шахтер. Правда, за последнего нужно выплатить реально большую сумму и я не думаю, что Шахтер будет тратить такие деньги сейчас", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шахтер из-за новых правил ФИФА оказался в затруднительном положении – контракты всех легионеров в украинских клубах приостанавливают свое действие с 1 июля ровно на год из-за полномасштабного вторжения России. Как следствие, у "горняков" осталось меньше недели, чтобы попытаться продать своих иностранных звезд за адекватные деньги.

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