Коваленко може продовжити кар'єру у Франції – Шахтар не планував повертати українця
18:58 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко отримав цікавий варіант продовження кар'єри.
Щодо підписання Коваленка з Аталантою веде перемовини неназваний французький клуб, повідомляє ТаТоТаке.
Коваленко опинився в списку гравців на вихід з Аталанти – серед них два екс-партнери Маліновського
Раніше повідомлялось, що Віктора хоче підписати Сент-Етьєн, але цю інформацію спростували. А от Шахтар не проявляв інтерес до свого вихованця.
До слова, Коваленко приєднався до Аталанти у 2021 році, але два сезони провів у оренді в Спеції. Віктор провів за бергамасків лише 1 поєдинок.
Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter