Щодо підписання Коваленка з Аталантою веде перемовини неназваний французький клуб, повідомляє ТаТоТаке.

Коваленко опинився в списку гравців на вихід з Аталанти – серед них два екс-партнери Маліновського

Раніше повідомлялось, що Віктора хоче підписати Сент-Етьєн, але цю інформацію спростували. А от Шахтар не проявляв інтерес до свого вихованця.

До слова, Коваленко приєднався до Аталанти у 2021 році, але два сезони провів у оренді в Спеції. Віктор провів за бергамасків лише 1 поєдинок.

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