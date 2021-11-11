"Самое главное для меня – это здоровье. Когда меня ничего не беспокоит, я могу демонстрировать свой футбол.

"Витя у меня играл на чемпионате мира", – Петраков объяснил вызов Коваленко в сборную Украины

Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Чувствую себя прекрасно", – заявил Коваленко в эфире программы Футбол NEWS.

В последний раз Виктор попадал в заявку национальной команды еще в марте. Напомним, сегодня, 11 ноября, Украина проведет спарринг с Болгарией, а 16 ноября матч против Боснии в рамках отбора в ЧМ-2022.

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