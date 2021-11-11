Коваленко – про виклик у збірну України: Коли мене нічого не турбує, я можу демонструвати свій футбол
13:14 - Читать на русском
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко готовий допомогти команді Олександра Петракова у найближчих поєдинках.
"Найголовніше для мене – це здоров'я. Коли мене нічого не турбує, я можу демонструвати свій футбол.
"Вітя у мене грав на чемпіонаті світу", – Петраков пояснив виклик Коваленка у збірну України
Звичайно, я радий, що маю багато ігрового часу. Почуваюся чудово", – заявив Коваленко в ефірі програми Футбол NEWS.
Востаннє Віктор потрапляв до заявки національної команди ще у березні. Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Україна проведе спаринг з Болгарією, а 16 листопада матч проти Боснії в рамках відбору до ЧС-2022.
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