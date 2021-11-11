"Найголовніше для мене – це здоров'я. Коли мене нічого не турбує, я можу демонструвати свій футбол.

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Звичайно, я радий, що маю багато ігрового часу. Почуваюся чудово", – заявив Коваленко в ефірі програми Футбол NEWS.

Востаннє Віктор потрапляв до заявки національної команди ще у березні. Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Україна проведе спаринг з Болгарією, а 16 листопада матч проти Боснії в рамках відбору до ЧС-2022.

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