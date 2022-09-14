Летом у 29-летнего украинца завершился контракт с "желто-черными", после чего он находился на просмотре в Динамо. Правда, тренерскому штабу Мирчи Луческу он не подошел.

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Потому Кирилл принял решение вернуться в Александрию. Сегодня клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта на два года. Ранее была информация, что Ковалец хотел бы попробовать свои силы за границей.

За последние четыре года в Александрии Кирилл Ковалец успел наиграть 88 поединков. В прошлом сезоне провел всего 11 матчей, ведь в октябре порвал "кресты".

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