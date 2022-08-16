Полузащитник Кирилл Ковалец будет искать другое место для продолжения карьеры. Игрок уже покинул расположение киевлян.

В последний месяц 29-летний хавбек находился в Лодзи и поддерживал форму с командой Мирчи Луческу. Однако до подписания контракта дело так и не дошло. Кирилл Ковалец уже покинул расположение Динамо, сообщает Динамомания.

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Ранее Игорь Суркис заявлял, что решение о подписании Ковальца будет принимать Мирча Луческу. Очевидно, тренер Динамо решил, что не нуждается в услугах находящегося в статусе свободного агента экс-капитана Александрии, который проходил просмотр в киевском клубе.

Кроме Александрии, Кирилл Ковалец выступал за Черноморец и Оболонь. Ранее сообщалось, что у опытного полузащитника есть несколько вариантов в чемпионатах Европы.

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