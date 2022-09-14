Влітку у 29-річного українця завершився контракт з "жовто-чорними", після чого він перебував на перегляді у Динамо. Щоправда, тренерському штабу Мірчі Луческу він не підійшов.

Динамо не підпише Ковальця – Луческу відмовився від трансферу досвідченого українця

Тому Кирило ухвалив рішення повернутись в Олександрію. Сьогодні клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контракту на два роки. Раніше була інформація, що Ковалець хотів би спробувати свої сили закордоном.

За попередні чотири роки в Олександрії Кирило Ковалець встиг награти 88 поєдинків. Минулого сезону провів лише 11 матчів, адже у жовтні порвав "хрести".

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