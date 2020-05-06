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Ковалец должен заменить Маркевича в Черноморце, - СМИ

14:46 28 Читати українською
Ковалец должен заменить Маркевича в Черноморце, - СМИ
Сергей Ковалец / Фото из открытых источников

Черноморец определился с кандидатом на пост главного тренера команды.

Сергей Ковалец в ближайшее время должен возглавить одесситов, утверждает Динамомания.

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Украинский специалист зимой покинул Оболонь-Бровар и с тех пор оставался без работы. Черноморец недавно расстался с Остапом Маркевичем, который продержался в клубе всего полгода. Перед остановкой сезона "моряки" занимали десятую строчку Первой лиги, имея в своем активе лишь 22 очка.

Напомним, Ковалец ранее работал во Львове, Александрии, Оболони и Металлурге З, также он возглавлял молодежную сборную Украины с 2012 по 2015 годы.

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Первая лига Сергей Ковалец Сергей Ковалец Остап Маркевич Остап Маркевич Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Черноморец Черноморец
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