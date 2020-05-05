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Цыганык рассекретил реальные причины ухода Маркевича с Черноморца

12:55 171 Читати українською
Цыганык рассекретил реальные причины ухода Маркевича с Черноморца
Остап Маркевич / Фото ФК Черноморец

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал о финансовой ситуации одесского клуба.

"У Климова (президент Черноморца – прим.) нет денег. Он предложил футболистам зарплату 10 тысяч гривен, не больше. На этом все. Скорее всего будут играть дети U-17, U-18, U-19.

Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги

Именно поэтому уехал Остап Маркевич и правильно сделал. Надо уважать себя и отца, поскольку фамилия все же обязывает. 10 тысяч гривен зарплата. Можно тренировать команду? Ну наверное кто-то может, для кого-то это будет нормальный старт и возможность попробовать себя в этой истории. Но проект бесперспективен", – рассказал Цыганык для программы Бомбардир.

Напомним, Остап Маркевич недавно покинул тренерское кресло одесского клуба после полугода работы в нем. После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке.

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Теги
Черноморец Черноморец Первая лига Игорь Цыганык Леонид Климов Остап Маркевич Остап Маркевич
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