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Ковалець повинен замінити Маркевича в Чорноморці, – ЗМІ

6 травня 14:46 1910 Читать на русском
Ковалець повинен замінити Маркевича в Чорноморці, – ЗМІ
Сергій Ковалець / Фото з відкритих джерел

Чорноморець визначився з кандидатом на посаду головного тренера команди.

Сергій Ковалець найближчим часом повинен очолити одеситів, стверджує Динамомания.

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Український фахівець взимку покинув Оболонь-Бровар і з того часу залишався без роботи. Чорноморець нещодавно попрощався з Остапом Маркевичем, який протримався у клубі лише півроку. Перед зупинкою сезону "моряки" посідали десяту сходинку Першої ліги, маючи у своєму активі лише 22 очки.

Нагадаємо, Ковалець раніше працював у Львові, Олександрії, Оболоні та Металурзі З, також він очолював молодіжну збірну України з 2012 по 2015 роки.

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Теги
Чорноморець Чорноморець Перша ліга Сергій Ковалець Сергій Ковалець Остап Маркевич Остап Маркевич Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
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