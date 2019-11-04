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Ковалец – лучший игрок 13 тура УПЛ

12:40 24 Читати українською
Ковалец – лучший игрок 13 тура УПЛ
Кирилл Ковалец / фото: Александрия

Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока 13-го тура Favbet Лиги.

55’ Денис Безбородько
57’ Кирилл Ковалец
69’ Виктор Корниенко
 
Алексей Быков 32’
Вячеслав Чурко 71’
32’ Алексей Быков
55’ Денис Безбородько
57’ Кирилл Ковалец
69’ Виктор Корниенко
71’ Вячеслав Чурко

После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 13-го тура признан полузащитник Александрии Кирилл Ковалец.

Александрия – Мариуполь – 3:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, в отчетном туре александрийцы одержали важную победу над Мариуполем (3:1), которая позволила команде Владимира Шарана закрепиться на пятом месте в турнирной таблице.

Ковалец записал в свой актив гол и результативную передачу в ворота Евгения Гальчука. Всего в нынешнем розыгрыше УПЛ хавбек стал автором трех забитых мячей и трех ассистов.

Александрия в боевом матче уверенно одолела Мариуполь

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Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Александрия Александрия УПЛ Александрия - Мариуполь
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