Ковалец – лучший игрок 13 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока 13-го тура Favbet Лиги.

После опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 13-го тура признан полузащитник Александрии Кирилл Ковалец.

Александрия – Мариуполь – 3:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, в отчетном туре александрийцы одержали важную победу над Мариуполем (3:1), которая позволила команде Владимира Шарана закрепиться на пятом месте в турнирной таблице.

Ковалец записал в свой актив гол и результативную передачу в ворота Евгения Гальчука. Всего в нынешнем розыгрыше УПЛ хавбек стал автором трех забитых мячей и трех ассистов.

Александрия в боевом матче уверенно одолела Мариуполь