Ковалець – найкращий гравець 13 туру УПЛ

Україна — 14:30 1812
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"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок
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УПЛ на 11 місці у рейтингу наймолодших ліг Європи та серед лідерів за найменшою часткою легіонерівУкраїна — 14:10 220
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Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікендуСвіт — 13:57 1351
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Вісенте Гомес підняв Олімпік на сьоме місце в УПЛ і став найкращим тренером 13-го туруУкраїна — 11:22 2318