Ковалець – найкращий гравець 13 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця 13-го туру Favbet Ліги.

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 13-го туру визнаний півзахисник Олександрії Кирило Ковалець.

Олександрія – Маріуполь – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у звітному турі олександрійці здобули важливу перемогу над Маріуполем (3:1), яка дозволила команді Володимира Шарана закріпитися на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Ковалець записав у свій актив гол та результативну передачу у ворота Євгена Гальчука. Всього у нинішньому розіграші УПЛ хавбек став автором трьох забитих м'ячів та трьох асистів.

Олександрія у бойовому матчі впевнено здолала Маріуполь