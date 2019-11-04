toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ БАВАРІЯ

Ковалець – найкращий гравець 13 туру УПЛ

12:40 394 Читать на русском
Ковалець – найкращий гравець 13 туру УПЛ
Кирило Ковалець / фото: Олександрія

Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого гравця 13-го туру Favbet Ліги.

55’ Денис Безбородько
57’ Кирило Ковалець
69’ Віктор Корнієнко
 
Олексій Биков 32’
В'ячеслав Чурко 71’
32’ Олексій Биков
55’ Денис Безбородько
57’ Кирило Ковалець
69’ Віктор Корнієнко
71’ В'ячеслав Чурко

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 13-го туру визнаний півзахисник Олександрії Кирило Ковалець.

Олександрія – Маріуполь – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у звітному турі олександрійці здобули важливу перемогу над Маріуполем (3:1), яка дозволила команді Володимира Шарана закріпитися на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Ковалець записав у свій актив гол та результативну передачу у ворота Євгена Гальчука. Всього у нинішньому розіграші УПЛ хавбек став автором трьох забитих м'ячів та трьох асистів.

Олександрія у бойовому матчі впевнено здолала Маріуполь

blog_ava
Мілевський закликав арбітра призначити пенальті, показавши відео на телефоні – курйозний VAR по-білоруськи
10:04
4782
Теги
Олександрія Олександрія Кирило Ковалець Кирило Ковалець УПЛ Олександрія - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
45
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук