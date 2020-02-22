Коваль впервые в сезоне пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии – Аль-Фатех сенсационно обыграл экс-команду Реброва

В 19 туре чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех сенсационно обыграл Аль-Ахли, который сейчас находится в топ-3 турнирной таблицы.

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 19 тур

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 0:1

Гол: Бендебка, 45+1.

Коваль пропустил гол от коллеги по амплуа в компенсированное время – повторение подвига Палопа с Ближнего Востока

Впервые в текущем розыгрыше чемпионата украинский вратарь Максим Коваль пропустил матч. Причиной отсутствия экс-голкипера Динамо стал перебор желтых карточек. Но это не помешало Аль-Фатеху одержать очень неожиданную выездную победу над Аль-Ахли. Единственный гол в матче забил алжирский хавбек Софьян Бендебка. Победа над бывшей командой Реброва приблизила Аль-Фатех к спасительному 13 месту на расстояние 4 очков.

Напомним, летом прошлого года Коваль подписал 3-летний контракт с Аль-Фатехом.

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