toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ

Коваль впервые в сезоне пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии – Аль-Фатех сенсационно обыграл экс-команду Реброва

16:51 37 Читати українською
Коваль впервые в сезоне пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии – Аль-Фатех сенсационно обыграл экс-команду Реброва
Максим Коваль / фото из открытых источников

В 19 туре чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех сенсационно обыграл Аль-Ахли, который сейчас находится в топ-3 турнирной таблицы.

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 19 тур

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 0:1

Гол: Бендебка, 45+1.

Коваль пропустил гол от коллеги по амплуа в компенсированное время – повторение подвига Палопа с Ближнего Востока

Впервые в текущем розыгрыше чемпионата украинский вратарь Максим Коваль пропустил матч. Причиной отсутствия экс-голкипера Динамо стал перебор желтых карточек. Но это не помешало Аль-Фатеху одержать очень неожиданную выездную победу над Аль-Ахли. Единственный гол в матче забил алжирский хавбек Софьян Бендебка. Победа над бывшей командой Реброва приблизила Аль-Фатех к спасительному 13 месту на расстояние 4 очков.

Напомним, летом прошлого года Коваль подписал 3-летний контракт с Аль-Фатехом.

Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів

blog_ava
Пятов назвал условие, при котором Шахтер точно пройдет Бенфику
09:53
542
Теги
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех Аль-Фатех Украинцы за рубежом Мир Максим Коваль Максим Коваль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
СПАЛ
19:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук