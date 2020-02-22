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Коваль вперше в сезоні пропустив матч чемпіонату Саудівської Аравії – Аль-Фатех сенсаційно обіграв екс-команду Реброва

16:49 270 Читать на русском
Коваль вперше в сезоні пропустив матч чемпіонату Саудівської Аравії – Аль-Фатех сенсаційно обіграв екс-команду Реброва
Максим Коваль / фото з відкритих джерел

У 19 турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех сенсаційно обіграв Аль-Ахлі, який наразі перебуває у топ-3 турнірної таблиці.

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 19 тур

Аль-Ахлі – Аль-Фатех – 0:1

Гол: Бендебка, 45+1.

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Вперше у поточному розіграші чемпіонату український воротар Максим Коваль пропустив матч. Причиною відсутності екс-голкіпера Динамо став перебір жовтих карток. Але це не завадило Аль-Фатеху здобути дуже несподівану виїзну перемогу над Аль-Ахлі. Єдиний гол у матчі забив алжирський хавбек Соф'ян Бендебка. Перемога над колишньою командою Реброва наблизила Аль-Фатех до рятівного 13 місця на відстань 4 очок.

Нагадаємо, влітку минулого року Коваль підписав 3-річний контракт з Аль-Фатехом.

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Теги
Аль-Ахлі Джидда Аль-Ахлі Джидда Аль-Фатех Аль-Фатех Українці за кордоном Світ Максим Коваль Максим Коваль
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