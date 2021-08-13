Главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров готовит команду к старту сезона, хотя СМИ сватают его в сборную Украины.

"Я очень доволен работой всех в тренировочном лагере. Мы выполнили великолепную работу. Конечно, есть мелкие детали, которые нужно подкорректировать, но в целом дела идут хорошо.

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Новички? Клуб ищет качественных игроков. Аль-Айн привлекает исполнителей с большим потенциалом, я уверен, что они смогут быстро подстроиться под требования тренерского штаба. У моих игроков есть желание побеждать.

Очень жаль, что Аль-Айн не участвует в Азиатской Лиге чемпионов. Лично я хотел бы сыграть в этом большом турнире. Поэтому от нас требуется приложить максимум усилий, чтобы выйти в следующий розыгрыш Лиги чемпионов", – цитирует Реброва пресс-служба клуба.

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