Экс-вратарь киевского Динамо и сборной Украины Максим Коваль провёл один из самых худших матчей в своей карьере. В выездной игре второго тура группового этапа Лиги Европы с пражской Славией Шериф потерпел крупнейшее в своей истории поражение в еврокубках. Коваль пропустил по три мяча в каждом из таймов – его реакция на шестой пропущенный мяч была красноречивой. Украинский голкипер натянул игровую футболку себе на голову.

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Матч с Шерифом стал знаковым для Славии - в этот день болельщики "красно-белых" отметили 70-летний юбилей домашнего стадиона Эден. Но при всём при этом на шесть мячей команда хозяев не наиграла. Согласно показателям xG (2,48), Славия заслужила забить в этой встрече максимум три мяча.