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Ковач – о феерической победе над Боруссией Д: Еще ничего не решено

06:30 20 Читати українською
Ковач – о феерической победе над Боруссией Д: Еще ничего не решено
Нико Ковач / ФК Бавария

Главный тренер Баварии Нико Ковач не сдерживал эмоций после феерической победы своих подопечных над Боруссией Д (5:0), которая позволила мюнхенцам возглавить турнирную таблицу чемпионата.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски

"Я считаю, что сегодня мы демонстрировали классную игру на протяжении всех 90 минут. Особенно в первом тайме мы были сенсационные по всем параметрам.

Бавария – Боруссия Д: гости тотально разочаровали, Мюнхен разбил их стандартами и открыл себе путь к чемпионству

Я поражен тем футболом, что мы показывали. Это меня очень радует, и я хотел бы поздравить команду с победой и хорошей игрой. Счет на табло – заслуженный. Впереди еще шесть матчей и все видели, как все может быстро измениться.

Как нам, так и Боруссии предстоит провести еще несколько очень, очень сложных матчей. Поэтому не стоит говорить, что все уже решено", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Теги
Бавария - Боруссия Дортмунд Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач
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