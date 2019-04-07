Ковач – о феерической победе над Боруссией Д: Еще ничего не решено

Главный тренер Баварии Нико Ковач не сдерживал эмоций после феерической победы своих подопечных над Боруссией Д (5:0), которая позволила мюнхенцам возглавить турнирную таблицу чемпионата.

"Я считаю, что сегодня мы демонстрировали классную игру на протяжении всех 90 минут. Особенно в первом тайме мы были сенсационные по всем параметрам.

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Я поражен тем футболом, что мы показывали. Это меня очень радует, и я хотел бы поздравить команду с победой и хорошей игрой. Счет на табло – заслуженный. Впереди еще шесть матчей и все видели, как все может быстро измениться.

Как нам, так и Боруссии предстоит провести еще несколько очень, очень сложных матчей. Поэтому не стоит говорить, что все уже решено", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.