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Ковач – про феєричну перемогу над Борусією Д: Ще нічого не вирішено

06:30 126 Читать на русском
Ковач – про феєричну перемогу над Борусією Д: Ще нічого не вирішено
Ніко Ковач / ФК Баварія

Головний тренер Баварії Ніко Ковач не стримував емоцій від феєричної перемоги своїх підопічних над Борусією Д (5:0), яка дозволила мюнхенцям очолити турнірну таблицю чемпіонату.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі

"Я вважаю, що сьогодні ми демонстрували класну гру впродовж усіх 90 хвилин. Особливо в першому таймі ми були сенсаційні по всіх параметрах.

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Я вражений тим футболом, що ми показували. Це мене дуже тішить, і я хотів би привітати команду з перемогою і хорошою грою. Рахунок на табло – заслужений. Попереду ще шість матчів і всі бачили, як все може швидко змінитися.

Як нам, так і Борусії належить провести ще кілька дуже, дуже складних матчів. Тому не варто говорити, що все вже вирішено", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Теги
Баварія - Борусія Дортмунд Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач
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