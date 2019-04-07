Ковач – про феєричну перемогу над Борусією Д: Ще нічого не вирішено

Головний тренер Баварії Ніко Ковач не стримував емоцій від феєричної перемоги своїх підопічних над Борусією Д (5:0), яка дозволила мюнхенцям очолити турнірну таблицю чемпіонату.

"Я вважаю, що сьогодні ми демонстрували класну гру впродовж усіх 90 хвилин. Особливо в першому таймі ми були сенсаційні по всіх параметрах.

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Я вражений тим футболом, що ми показували. Це мене дуже тішить, і я хотів би привітати команду з перемогою і хорошою грою. Рахунок на табло – заслужений. Попереду ще шість матчів і всі бачили, як все може швидко змінитися.

Як нам, так і Борусії належить провести ще кілька дуже, дуже складних матчів. Тому не варто говорити, що все вже вирішено", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.