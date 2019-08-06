Коутиньо получил неожиданный вариант продолжения карьеры

Полузащитник испанской Барселоны Филиппе Коутиньо получил еще один вариант со сменой клубной прописки этим летом.

Новым претендентом на звездного бразильца стал Тоттенхэм, утверждает Sky Sports.

Арсенал согласовал аренду Коутиньо, – L'Equipe

По информации издания, наставник "шпор" Маурисио Почеттино лично звонил Коутиньо и пригласил его в Лондон. Теперь Тоттенхэм стал фаворитом в борьбе за атакующего хавбека Барселоны. На Уайт Харт Лейн бразильский полузащитник может перебраться на правах аренды.

К слову, Почеттино и Коутиньо уже имеют опыт совместной работы. В сезоне 2011/12 молодой бразилец приехал в аренду в Эспаньол, который тогда возглавлял аргентинский специалист, и впервые засиял в Европе – 5 голов в 16-ти матчах Примеры.

Трансфер Филиппе Коутиньо в Тоттенхэм может свидетельствовать о близком уходе Кристиана Эриксена. За датчанином охотятся Манчестер Юнайтед и мадридский Реал.

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