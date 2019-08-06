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Коутиньо получил неожиданный вариант продолжения карьеры

20:20 313 Читати українською
Коутиньо получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Филиппе Коутиньо / Reuters

Полузащитник испанской Барселоны Филиппе Коутиньо получил еще один вариант со сменой клубной прописки этим летом.

Новым претендентом на звездного бразильца стал Тоттенхэм, утверждает Sky Sports.

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По информации издания, наставник "шпор" Маурисио Почеттино лично звонил Коутиньо и пригласил его в Лондон. Теперь Тоттенхэм стал фаворитом в борьбе за атакующего хавбека Барселоны. На Уайт Харт Лейн бразильский полузащитник может перебраться на правах аренды.

К слову, Почеттино и Коутиньо уже имеют опыт совместной работы. В сезоне 2011/12 молодой бразилец приехал в аренду в Эспаньол, который тогда возглавлял аргентинский специалист, и впервые засиял в Европе – 5 голов в 16-ти матчах Примеры.

Трансфер Филиппе Коутиньо в Тоттенхэм может свидетельствовать о близком уходе Кристиана Эриксена. За датчанином охотятся Манчестер Юнайтед и мадридский Реал.

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