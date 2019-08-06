Коутінью отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

Півзахисник іспанської Барселони Філіппе Коутінью отримав ще один варіант зі зміною клубної прописки цього літа.

Новим претендентом на зіркового бразильця став Тоттенхем, стверджує Sky Sports.

Арсенал узгодив оренду Коутінью, – L'Equipe

За інформацією видання, керманич "шпор" Маурісіо Почеттіно особисто зателефонував Коутінью і запросив його до Лондона. Тепер Тоттенхем став фаворитом у боротьбі за атакувального хавбека Барселони. На Вайт Харт Лейн бразильський півзахисник може перебратися на правах оренди.

До слова, Почеттіно та Коутінью вже мають досвід спільної роботи. У сезоні 2011/12 молодий бразилець приїхав в оренду до Еспаньйола, який тоді очолював аргентинський фахівець, і вперше засяяв у Європі – 5 голів у 16-ти матчах Прімери.

Трансфер Філіппе Коутінью у Тоттенхем може свідчити про близький відхід Крістіана Еріксена. За данцем полюють Манчестер Юнайтед і мадридський Реал.

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