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Коутінью отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

20:20 1192 Читать на русском
Коутінью отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Філіппе Коутінью / Reuters

Півзахисник іспанської Барселони Філіппе Коутінью отримав ще один варіант зі зміною клубної прописки цього літа.

Новим претендентом на зіркового бразильця став Тоттенхем, стверджує Sky Sports.

Арсенал узгодив оренду Коутінью, – L'Equipe

За інформацією видання, керманич "шпор" Маурісіо Почеттіно особисто зателефонував Коутінью і запросив його до Лондона. Тепер Тоттенхем став фаворитом у боротьбі за атакувального хавбека Барселони. На Вайт Харт Лейн бразильський півзахисник може перебратися на правах оренди.

До слова, Почеттіно та Коутінью вже мають досвід спільної роботи. У сезоні 2011/12 молодий бразилець приїхав в оренду до Еспаньйола, який тоді очолював аргентинський фахівець, і вперше засяяв у Європі – 5 голів у 16-ти матчах Прімери.

Трансфер Філіппе Коутінью у Тоттенхем може свідчити про близький відхід Крістіана Еріксена. За данцем полюють Манчестер Юнайтед і мадридський Реал.

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