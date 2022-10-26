Время Филиппе Коутиньо в сборной Бразилии истекло. Он останется без чемпионата мира, несмотря на то, что является одним из протеже своего тренера Тите.

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Полузащитник Астон Виллы не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи в 12 официальных матчах за свою команду в этом сезоне. Более того, даже уволенный из бирмингемского клуба главный тренер Стивен Джеррард усадил своего бывшего партнера по Ливерпулю в запас.

Согласно Sport.es, вместо Коутиньо Тите планирует взять на ЧМ-2022 либо Эвертона Рибейро из Фламенго, либо Роберто Фирмино из Ливерпуля. Рибейро провёл отличный сезон в составе своей команды, и в предстоящую субботу сыграет в финале Кубка Либертадорес.

Что касается Фирмино, то его Тите видит больше в качестве десятого номера, нежели девятого. К тому же на позиции девятки у него уже есть Ришарлисон и Габриэл Жезус.

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