Час Філіппе Коутінью у збірній Бразилії минув. Він залишиться без чемпіонату світу, попри те, що є одним із протеже свого тренера Тіте.

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Півзахисник Астон Вілли не забив жодного м'яча і не зробив жодної гольової передачі у 12 офіційних матчах за свою команду цього сезону. Більше того, навіть звільнений із бірмінгемського клубу головний тренер Стівен Джеррард посадив свого колишнього партнера по Ліверпулю у запас.

Згідно з Sport.es, замість Коутінью Тіте планує взяти на ЧС-2022 або Евертона Рібейро з Фламенго, або Роберто Фірміно з Ліверпуля. Рібейро провів відмінний сезон у складі своєї команди, і цієї суботи зіграє у фіналі Кубка Лібертадорес.

Що стосується Фірміно, то його Тіте бачить більше у статусі десятого номера, ніж дев'ятого. До того ж на позиції дев'ятки тренер уже має Рішарлісона і Габріела Жезуса.

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