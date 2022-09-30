У Барселоны есть большие долги за игроков, которых подписали в предыдущие трансферные окна.

Каталонцы до сих пор не отдали около 144 млн евро за старые переходы, сообщает Catalunya Radio со ссылкой на финансовый отчет клуба.

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Самый большой долг – 52 млн евро Манчестер Сити за Феррана Торреса. Барселона за 9 месяцев отдала "горожанам" всего 3 млн евро из 55 обещанных. Кроме этого, "кулес" должны 42 млн евро Аяксу за де Йонга (32) и Деста (10), 36 Ювентусу за Пьянича и 14 Ливерпулю за Коутиньо. Последние трое провалились на Камп Ноу и уже успели покинуть клуб. Правда, Астон Вилла должна компенсировать Барселоне 10 млн евро за Коутиньо, а Вулверхэмптон еще полностью не рассчитался за аренду Тринкау.

Напомним, прошлым летом каталонцы пригласили очередную "пачку" ценных новичков – Левандовски, Рафинья, Кунде.

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