Коутиньо прибыл в Мюнхен на медобследование

Полузащитник Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен для подписания контракта с Баварией.

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо замечен в Мюнхене перед своим переходом в Баварию, информирует корреспондент Sky Sport Марк Бехренбек в своем твиттере.

Бавария и Барселона официально согласовали аренду Коутиньо

Добавим, Бавария договорилась об аренде звездного полузащитника Барселоны. За год аренды мюнхенцы заплатят "сине-гранатовым" 20 млн евро. Опция выкупа Коутиньо из каталонского клуба обойдется Баварии еще в 120 млн евро.

Напомним, Коутиньо перешел в Барселону из Ливерпуля в январе 2018 года. За это время он провел за каталонцев 76 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 11 результативных передач. Контракт бразильца с Барселоной действует до лета 2023 года.

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