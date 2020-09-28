Хавбек каталонцев Филиппе Коутиньо удивляет болельщиков не только во время противостояния с соперниками.

Коутиньо запомнился в поединке Барселона – Вильярреал, хоть и не отметился забитым мячом (в его активе лишь ассист).

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В одном из игровых эпизодов рефери стал на пути бразильца. Филиппе не растерялся и эффектным финтом прокинул мяч между ног арбитру. Сразу после этого он еще и избежал подката от игрока Вильярреала.

К слову, Барселона одержала победу над "желтой субмариной" в первом матче сезона Ла Лиги (4:0).

Барселона разгромила Вильярреал в дебютном матче Ла Лиги под руководством Кумана