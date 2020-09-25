Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо в сезоне-2020/21 будет выступать за каталонский клуб под номером 14. Клубный Твиттер "блаугранас" посвятил этому специальный видеоролик.

Барселона вместе со звездой НБА эпично презентовала новый игровой номер Гризманна

Выбранный футолистом номер не случаен: Коутинью выступал с такой цифрой на спине, как только пришел в Барселону в январе 2018-го. Кроме того, "14-ка" имеет славную историю: в свое время "под ней" выступали Йохан Кройф, Тьерри Анри, Хавьер Маскерано и другие.

К слову, 7-й номер, который принадлежал ранее бразильцу, накануне забрал себе нападающий Антуан Гризманн.

Напомним, 28-летний полузащитник перешел в Барселону из Ливерпуля в 2018 году за 145 млн евро. Действующий контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2023 года. Прошлый сезон Филиппе провел на правах аренды в Баварии, с которой выиграл Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги