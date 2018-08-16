Котляр: Конфликт с таксистом исчерпан

Бывший полузащитник Вереса Антон Котляр рассказал свою версию инцидента с избиением таксиста ровенскими футболистами.

"Да, конфликт с таксистом имел место, однако через социальные сети он был искажен и раздут.

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Конфликт носил чисто бытовой характер. Никакой драки не было.

После инцидента мы встретились с таксистом, поговорили, пожали руки, разошлись без каких-либо претензий друг к другу и обид", – цитирует Котляра издание sportarena.

Напомним, трех игроков Вереса обвинили в избиении таксиста, после чего футболистов выгнали из клуба.

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