Котляр: Конфлікт з таксистом вичерпаний

Колишній півзахисник Вереса Антон Котляр розповів свою версію інциденту з побиттям таксиста рівненськими футболістами.

"Так, конфлікт з таксистом мав місце, однак через соціальні мережі він був спотворений і роздутий.

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Конфлікт носив чисто побутовий характер. Ніякої бійки не було.

Після інциденту ми зустрілися з таксистом, поговорили, потиснули руки, розійшлися без будь-яких претензій один до одного і образ", – цитує Котляра видання sportarena.

Нагадаємо, трьох гравців Вереса звинуватили у побитті таксиста, після чого футболістів вигнали з клубу.

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