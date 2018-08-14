Трех игроков Вереса подозревают в избиении таксиста

Футболисты Вереса Антон Котляр, Дмитрий Заикин и Виктор Барабаш могут предстать перед судом.

Вечером субботы, 4 августа, в Ровно водитель такси заявил в полицию, что трое пассажиров отказались платить за оказанную услугу и избили его. Тремя мужчинами, которых подозревают в нападении на таксиста, были игроки ровенского Вереса Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин, сообщает издание Rtb.rv.ua.

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В полиции заявили, что задержанные были в состоянии опьянения, каждый из них надул более одного промилле.

Директор Вереса Евгений Донцов пояснил, что сейчас находится в отпуске и о факте нападения не знает. При этом добавил, что если узнает, что к инциденту действительно причастны игроки, для них будут последствия, поскольку клуб ценит свою репутацию.