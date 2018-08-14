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Трех игроков Вереса подозревают в избиении таксиста

13 августа 23:56 24 Читати українською
Трех игроков Вереса подозревают в избиении таксиста
Антон Котляр / Фото ФК Верес

Футболисты Вереса Антон Котляр, Дмитрий Заикин и Виктор Барабаш могут предстать перед судом.

Вечером субботы, 4 августа, в Ровно водитель такси заявил в полицию, что трое пассажиров отказались платить за оказанную услугу и избили его. Тремя мужчинами, которых подозревают в нападении на таксиста, были игроки ровенского Вереса Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин, сообщает издание Rtb.rv.ua.

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В полиции заявили, что задержанные были в состоянии опьянения, каждый из них надул более одного промилле.

Директор Вереса Евгений Донцов пояснил, что сейчас находится в отпуске и о факте нападения не знает. При этом добавил, что если узнает, что к инциденту действительно причастны игроки, для них будут последствия, поскольку клуб ценит свою репутацию.

Теги
Вторая лига Антон Котляр Антон Котляр Верес Верес Дмитрий Заикин Дмитрий Заикин Донцов Евгений Виктор Барабаш Виктор Барабаш
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