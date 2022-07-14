Проект об'єднує низку чатботів, телеграм-каналів та один застосунок. Окрім ботів StopRussia та "Народний месник" про який вже багато хто знає, Кіберполіція створила ще й гру "Котяцький драйв". У ній ви можете відчути себе військовим та звільнити українську землю від окупантів.

Котяцький драйв, Народний месник та StopRussia: як кіберполіція дбає про безпеку українців

Цікаво, що віртуальні бої відбуваються на відомих локаціях – у Чорнобаївці, Гостомелі та на крейсері "Москва". Гру можна безкоштовно завантажити на Google Play та PC. Крім того, ви можете підтримати ЗСУ, адже гроші за купівлю унікальних ігрових активів йдуть на потреби армії.