Главная сенсация первого тура КАН – ничья между Алжиром и Сьерра-Леоне. Действующие чемпионы Африки не сумели переиграть скромную команду, которая 25 лет не выходила на Кубок Африки.

Марез и Ко создали достаточно моментов, но стеной стоял голкипер соперников. Мохамед Камара совершил 7 сейвов, в том числе потянул два удара Мареза. Однако удивляют не столько сейвы, сколько стиль игры вратаря.

Камара выходил далеко из ворот (все 5 выходов завершились успехом) и играл на перехватах за пределами штрафной. Его уже прозвали в сети "новым Нойером".

Мохамед отстоял на ноль. Он стал MVP матча, а затем был признан лучшим игроком первого тура. Во время интервью Камара не сумел сдержать эмоций и разрыдался перед камерами.