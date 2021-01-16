"А как моя жена может относиться к моей профессии? Она была замужем за футболистом, сейчас – за тренером. Она сама выбрала. И сын тоже футболист.

Милевский имел четыре альтернативы Минаю – два украинских клуба и два зарубежные

Для нее это трудно, потому что мы в одной команде. Если бы были в разных командах, было бы легче. Когда Денис был в Днепре, более разграничено было.

А сейчас в одной – ко мне претензии. Она, как мама, всегда защищает сына. Тем более, я иногда могу перегибать палку – она ​​меня сдерживает. Жена постоянно на матчах", – сказал Костышин в комментарии Футбольному формату.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ