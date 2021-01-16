Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про своє ставлення до присутності у команді свого сина – Дениса Костишина.

"А як моя дружина може ставитися до моєї професії? Вона була одружена з футболістом, зараз – із тренером. Вона сама вибрала. І син теж футболіст.

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Для неї це важко, тому що ми в одній команді. Якби були в різних командах, було б легше. Коли Денис був у Дніпрі, більш розмежовано було.

А зараз в одній – до мене претензії. Вона, як мама, завжди захищає сина. Тим більше, я іноді можу перегинати палицю – вона мене стримує. Дружина постійно на матчах", – сказав Костишин у коментарі Футбольному формату.

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