Костышин прокомментировал слухи о переходе Громова в Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин подтвердил свой интерес к хавбеку Зари Артему Громову, но реальных переговоров еще не было.

"Когда увидел новость, что Колос интересуется Громовым, сам удивился. Такой игрок Колосу точно бы не помешал. Он хороший футболист, но мы ему ничего не предлагали и его кандидатуру не рассматривали.

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Если бы Громов перешел в нашу команду, то я был бы доволен, но мы даже не вступали с ним в переговоры. Можно сказать, что новость о переходе Громова в Колос – это фейк. Однако Артем сильный футболист, и я хотел бы, чтобы он был в нашей команде", – подытожил Костышин в комментарии Footboom.

Напомним, Громов защищает цвета Зари с 2017 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 18 матчей, в которых отметился голом и ассистом. Ранее хавбек выступал за такие клубы, как Ворскла, Динамо и Крылья Советов, также в его активе два матча за сборную Украины.

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