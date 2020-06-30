Костишин прокоментував чутки про перехід Громова в Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин підтвердив свій інтерес до хавбека Зорі Артема Громова, але реальних перемовин ще не було.

"Коли побачив новину, що Колос цікавиться Громовим, сам здивувався. Такий гравець Колосу точно б не завадив. Він гарний футболіст, але ми йому нічого не пропонували і його кандидатуру не розглядали.

Шаблій стане неофіційним спортивним директором Зорі – Геллер може пожертвувати Скрипником

Якби Громов перейшов у нашу команду, то я був би задоволений, але ми навіть не вступали з ним у перемовини. Можна сказати, що новина про перехід Громова у Колос – це фейк. Проте Артем сильний футболіст, і я хотів би, щоб він був у нашій команді", – підсумував Костишин в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Громов захищає кольори Зорі з 2017 року. У нинішньому сезоні УПЛ він провів 18 матчів, в яких відзначився голом і асистом. Раніше хавбек виступав за такі клуби, як Ворскла, Динамо та Крилья Совєтов, також в його активі два матчі за збірну України.

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи