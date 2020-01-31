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Костышин пожаловался на слабые составы соперников Колоса в спаррингах

10:39 62 Читати українською
Костышин пожаловался на слабые составы соперников Колоса в спаррингах
Руслан Костышин / Сайт Колоса

Главный тренер Колоса Руслан Костышин подытожил первую часть зимних сборов.

"Сборами доволен, все выполнили, как планировали. Повезло с погодой, не пропустили ни одной тренировки.

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По спаррингам есть нарекания, хотелось бы, чтобы они были другие. Это были молодые сильные команды, но они играли неоптимальными составами. Тренеры получили недостаточно информации. Но в нашем тогдашнем состоянии любой соперник был бы сложным. Трудно сейчас дать оценку, все уставшие, чувствуется по показателям, и визуально заметно, что футболисты выполняли работу на совесть. Теперь они хотят отдохнуть", – рассказал Костышин в комментарии официальному сайту Колоса.

Отметим, на первом этапе сборов команда из Коваливки успела провести 5 спаррингов, в которых одержала четыре победы и одну ничью.

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Зимние сборы Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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