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Костишин поскаржився на слабкі склади суперників Колоса у спарингах

10:39 133 Читать на русском
Костишин поскаржився на слабкі склади суперників Колоса у спарингах
Руслан Костишин / Сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин підсумував першу частину зимових зборів.

"Зборами задоволений, все виконали, як планували. Пощастило з погодою, не пропустили жодного тренування.

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Щодо спарингів є нарікання, хотілося б, щоб вони були інші. Це були молоді сильні команди, але вони грали неоптимальними складами. Тренери отримали недостатньо інформації. Але в нашому тодішньому стані будь-який суперник був би складним. Важко зараз дати оцінку, всі втомлені, відчувається за показниками, і візуально помітно, що футболісти виконували роботу на совість. Тепер вони хочуть відпочити", – розповів Костишин у коментарі офіційному сайту Колоса.

Зазначимо, що команда з Ковалівки зустріла зимову перерву на 7 місці турнірної таблиці УПЛ – 20 очок у 18 турах.

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Зимові збори Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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